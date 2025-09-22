La menor María Paulina Madrid desapareció en Caldas

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

María Paulina Madrid Salazar es una menor de 13 años que desapareció el 21 de septiembre de 2024 en el barrio Andalucía, ubicado en el municipio de Caldas, Antioquia.

Al momento de su desaparición, María Paulina vestía un pantalón color café y tenis blancos.

Entre sus rasgos morfológicos se destacan una contextura delgada, piel blanca, cabello negro, largo y liso. Tiene el rostro ovalado, nariz achatada, ojos negros y medianos, y labios de tamaño medio.

