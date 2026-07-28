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    La menor María Lucía Sánchez desapareció en Medellín

    Fue reportada como desaparecida el día 23 de julio en el barrio Popular Uno

    Publicado por: Juan Manuel

    MARIA LUCIA SANCHEZ SEPULVEDA
    La menor María Lucía Sánchez desapareció en Medellín

    Resumen: María Lucía Sánchez Sepúlveda es una adolescente de 14 años, de sexo e identidad de género femenina, y nacionalidad colombiana. Se reporta su desaparición en la ciudad de Medellín, específicamente en el barrio Popular Uno, el día 23 de julio de 2026.

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    María Lucía Sánchez Sepúlveda es una adolescente de 14 años, de sexo e identidad de género femenina, y nacionalidad colombiana. Se reporta su desaparición en la ciudad de Medellín, específicamente en el barrio Popular Uno, el día 23 de julio de 2026.

    Al momento de su desaparición, María Lucía vestía una licra azul de manga larga, un jean negro y tenis negros. La información sobre su vestimenta corresponde a los datos suministrados para facilitar su identificación y búsqueda.

    Como características físicas particulares, María Lucía mide aproximadamente 1,60 metros de estatura, tiene piel blanca, cabello castaño claro, ojos azules y contextura delgada. Cualquier información que contribuya a establecer su ubicación puede ser relevante para las autoridades y su familia.

    1 BOLETIN MARIA LUCIA SANCHEZ SEPULVEDA

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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