MARIANA GUISAO LOPEZ
La menor María Guisao López desapareció en Medellín

Resumen: La menor María Guisao López desapareció en Medellín, específicamente en el sector de Robledo, el día 5 de septiembre de 2025. Al momento de su desaparición tenía 13 años de edad, y desde entonces se desconoce su paradero.

La menor María Guisao López desapareció en Medellín, específicamente en el sector de Robledo, el día 5 de septiembre de 2025. Al momento de su desaparición tenía 13 años de edad.

El día en que fue vista por última vez, María vestía una sudadera de color verde y una camiseta blanca.

En cuanto a sus características físicas, María tiene una contextura delgada, piel trigueña y cabello (la forma del cabello no fue especificada).

6 VOLANTE MARIANA GUISAO LOPEZ scaled

