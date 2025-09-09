Resumen: La menor María Guisao López desapareció en Medellín, específicamente en el sector de Robledo, el día 5 de septiembre de 2025. Al momento de su desaparición tenía 13 años de edad, y desde entonces se desconoce su paradero.
El día en que fue vista por última vez, María vestía una sudadera de color verde y una camiseta blanca.
En cuanto a sus características físicas, María tiene una contextura delgada, piel trigueña y cabello (la forma del cabello no fue especificada).