La menor María Angel Chiquillo desapareció en Bello

Resumen: María Angel Chiquillo Pedrozo es una menor de 13 años que fue reportada como desaparecida el pasado 31 de agosto en el municipio de Santa Rita, Bello.

Al momento de su desaparición, no se tiene información detallada sobre la ropa que llevaba puesta, pero sí se sabe que portaba una pulsera de corazón plateado.

Una señal particular que podría ayudar en su identificación es que María Angel camina con la pierna izquierda desviada hacia adentro.

