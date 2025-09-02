La menor Margarita Meriño desapareció en Medellín
Resumen: Margarita Meriño Álvarez, una adolescente de 15 años, fue reportada como desaparecida en Medellín el 26 de agosto de 2025.
En cuanto a sus características físicas, Margarita tiene una estatura de 152 centímetros y una contextura delgada. Su piel es trigueña, sus ojos son de color café, y su cabello es negro, largo y ondulado.