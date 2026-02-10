Menú Últimas noticias
    La menor Luciana Orrego desapareció en Antioquia

    Desapareció el 8 de enero de 2026 en el área urbana de Amalfi

    Publicado por: Juan Manuel

    La menor Luciana Orrego desapareció en Antioquia

    Resumen: Luciana Orrego Suárez, de 14 años, desapareció el 8 de enero de 2026 en el área urbana de Amalfi, Antioquia. Según reportes, salió con destino al municipio de Anorí y desde entonces no se tiene información sobre su paradero, generando alerta entre familiares y autoridades.

    Luciana Orrego Suárez, de 14 años, desapareció el 8 de enero de 2026 en el área urbana de Amalfi, Antioquia. Según reportes, salió con destino al municipio de Anorí y desde entonces no se tiene información sobre su paradero, generando alerta entre familiares y autoridades.

    En cuanto a su apariencia física, Luciana tiene contextura mediana, rostro ovalado y piel trigueña. Su cabello es largo, liso y negro, y sus ojos son negros de tamaño mediano. La nariz es recta, la boca y los labios son de tamaño medio, y sus orejas están perforadas, lo que la hace reconocible a distancia.

    Presenta dos cicatrices visibles: una en el lado derecho de la boca y otra sobre la parte superior del seno derecho. No se dispone de información sobre la ropa que vestía al momento de la desaparición.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


