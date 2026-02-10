La menor Luciana Orrego desapareció en Antioquia

Resumen: Luciana Orrego Suárez, de 14 años, desapareció el 8 de enero de 2026 en el área urbana de Amalfi, Antioquia. Según reportes, salió con destino al municipio de Anorí y desde entonces no se tiene información sobre su paradero, generando alerta entre familiares y autoridades.

En cuanto a su apariencia física, Luciana tiene contextura mediana, rostro ovalado y piel trigueña. Su cabello es largo, liso y negro, y sus ojos son negros de tamaño mediano. La nariz es recta, la boca y los labios son de tamaño medio, y sus orejas están perforadas, lo que la hace reconocible a distancia.

Presenta dos cicatrices visibles: una en el lado derecho de la boca y otra sobre la parte superior del seno derecho. No se dispone de información sobre la ropa que vestía al momento de la desaparición.

