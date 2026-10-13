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La menor Luciana Colorado desapareció en Medellín

Fue reportada como desaparecida el 8 de octubre en el barrio Castilla

Publicado por: Juan Manuel

LUCIANA COLORADO GARCIA
La menor Luciana Colorado desapareció en Medellín

Resumen: Luciana Colorado García es una adolescente de 13 años, de sexo femenino e identidad de género mujer, de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición, no se reportaron señales particulares que permitieran identificarla de manera específica.

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Luciana Colorado García es una adolescente de 13 años, de sexo femenino e identidad de género mujer, de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición, no se reportaron señales particulares que permitieran identificarla de manera específica.

La desaparición de Luciana ocurrió el 8 de octubre de 2026, en el barrio Castilla, ubicado en Medellín, Antioquia, Colombia. Desde esa fecha, se requiere establecer su paradero y conocer las circunstancias en las que desapareció.

De acuerdo con la información suministrada, Luciana vestía un short corto y una blusa azul al momento de su desaparición. Estos datos pueden contribuir a su identificación y a la difusión de información relevante para facilitar su búsqueda y localización.

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Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

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