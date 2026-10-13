La menor Luciana Colorado desapareció en Medellín

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Resumen: Luciana Colorado García es una adolescente de 13 años, de sexo femenino e identidad de género mujer, de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición, no se reportaron señales particulares que permitieran identificarla de manera específica.

Luciana Colorado García es una adolescente de 13 años, de sexo femenino e identidad de género mujer, de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición, no se reportaron señales particulares que permitieran identificarla de manera específica.

La desaparición de Luciana ocurrió el 8 de octubre de 2026, en el barrio Castilla, ubicado en Medellín, Antioquia, Colombia. Desde esa fecha, se requiere establecer su paradero y conocer las circunstancias en las que desapareció.

De acuerdo con la información suministrada, Luciana vestía un short corto y una blusa azul al momento de su desaparición. Estos datos pueden contribuir a su identificación y a la difusión de información relevante para facilitar su búsqueda y localización.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes