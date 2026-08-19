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    La menor Liseth Lorena Guerrero desapareció en Medellín

    Fue reportada como desaparecida el 16 de agosto en el barrio Manrique Versalles

    Publicado por: Juan Manuel

    LISETH LORENA GUERRERO VERGARA
    La menor Liseth Lorena Guerrero desapareció en Medellín

    Resumen: Liseth Lorena Guerrero Vergara, de 14 años, es una adolescente de nacionalidad colombiana, de sexo femenino e identidad de género mujer. Al momento de su desaparición vestía un short negro, una blusa marrón y chanclas rosadas.

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    Liseth Lorena Guerrero Vergara, de 14 años, es una adolescente de nacionalidad colombiana, de sexo femenino e identidad de género mujer. Al momento de su desaparición vestía un short negro, una blusa marrón y chanclas rosadas.

    Como señal particular, presenta un lunar en la barbilla, característica que puede contribuir a su identificación. La información corresponde a una menor de edad, por lo que cualquier dato que permita establecer su ubicación puede ser de gran importancia.

    Liseth Lorena Guerrero Vergara fue reportada como desaparecida el 16 de agosto de 2026, en el barrio Manrique Versalles. Se solicita prestar atención a sus características físicas y prendas de vestir y, ante cualquier información relevante sobre su paradero, comunicarla oportunamente a las autoridades competentes.

    1 BOLETIN LISETH LORENA GUERRERO VERGARA

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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