La menor Linda Sofía Echavarría desapareció en Medellín

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Resumen: Linda Sofía Echavarría Jaramillo, de 14 años, fue reportada como desaparecida. Es de nacionalidad colombiana y, según el reporte, no se dispone de información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

Linda Sofía Echavarría Jaramillo, de 14 años, fue reportada como desaparecida. Es de nacionalidad colombiana y, según el reporte, no se dispone de información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

Como señal particular, presenta un tatuaje en el costado derecho con la palabra «ANTONY», característica que puede facilitar su identificación.

De acuerdo con la información disponible, Linda Sofía Echavarría Jaramillo fue vista por última vez el 20 de junio de 2026 en el barrio Santo Domingo Savio, en la ciudad de Medellín. Cualquier información que ayude a establecer su paradero debe ser comunicada de inmediato a las autoridades competentes.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes