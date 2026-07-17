Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    La menor Linda Sofía Echavarría desapareció en Medellín

    Fue vista por última vez el 20 de junio en el barrio Santo Domingo Savio

    Publicado por: Juan Manuel

    LINDA SOFIA
    La menor Linda Sofía Echavarría desapareció en Medellín

    Resumen: Linda Sofía Echavarría Jaramillo, de 14 años, fue reportada como desaparecida. Es de nacionalidad colombiana y, según el reporte, no se dispone de información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Linda Sofía Echavarría Jaramillo, de 14 años, fue reportada como desaparecida. Es de nacionalidad colombiana y, según el reporte, no se dispone de información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

    Como señal particular, presenta un tatuaje en el costado derecho con la palabra «ANTONY», característica que puede facilitar su identificación.

    De acuerdo con la información disponible, Linda Sofía Echavarría Jaramillo fue vista por última vez el 20 de junio de 2026 en el barrio Santo Domingo Savio, en la ciudad de Medellín. Cualquier información que ayude a establecer su paradero debe ser comunicada de inmediato a las autoridades competentes.

    2 BOLETIN LINDA SOFIA

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.