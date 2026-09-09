La menor Laura Vanessa Ávila desapareció en Medellín

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Resumen: Laura Vanessa Ávila Moreno, de 15 años, es una adolescente de nacionalidad colombiana, identificada como mujer.

Laura Vanessa Ávila Moreno, de 15 años, es una adolescente de nacionalidad colombiana, identificada como mujer.

Al momento de su desaparición vestía una camiseta blanca, sudadera roja y tenis blancos. Como señales particulares, presenta una cicatriz en la espalda y un lunar en el lado izquierdo de la espalda.

Laura Vanessa fue reportada como desaparecida el 7 de septiembre de 2026, en Olaya Herrera. Cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero debe ser comunicada a las autoridades competentes.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes