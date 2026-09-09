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    La menor Laura Vanessa Ávila desapareció en Medellín

    Fue reportada como desaparecida el 7 de septiembre en Olaya Herrera

    Publicado por: Juan Manuel

    LAURA VANESSA AVILA MORENO
    La menor Laura Vanessa Ávila desapareció en Medellín

    Resumen: Laura Vanessa Ávila Moreno, de 15 años, es una adolescente de nacionalidad colombiana, identificada como mujer.

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    Laura Vanessa Ávila Moreno, de 15 años, es una adolescente de nacionalidad colombiana, identificada como mujer.

    Al momento de su desaparición vestía una camiseta blanca, sudadera roja y tenis blancos. Como señales particulares, presenta una cicatriz en la espalda y un lunar en el lado izquierdo de la espalda.

    Laura Vanessa fue reportada como desaparecida el 7 de septiembre de 2026, en Olaya Herrera. Cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero debe ser comunicada a las autoridades competentes.

    3 BOLETIN LAURA VANESSA AVILA MORENO

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