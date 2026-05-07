La menor Laura Valentina Arango desapareció en Medellín

Resumen: Laura Valentina Arango Chavarría, de 13 años, sexo femenino e identidad de género mujer, es de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía una sudadera completa color negro con tres rayas blancas laterales marca Adidas y chanclas plásticas color morado.

Laura Valentina Arango Chavarría, de 13 años, sexo femenino e identidad de género mujer, es de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía una sudadera completa color negro con tres rayas blancas laterales marca Adidas y chanclas plásticas color morado.

La menor fue reportada como desaparecida el 23 de abril de 2026 en la ciudad de Medellín. La información disponible corresponde a los datos básicos de identificación y descripción física de las prendas que llevaba puestas el día de los hechos.

Las autoridades y familiares solicitan apoyo ciudadano para obtener información que permita ubicar a Laura Valentina Arango Chavarría. Cualquier dato que contribuya a su localización puede ser fundamental para avanzar en la búsqueda y garantizar su regreso seguro.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes