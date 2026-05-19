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    La menor Kelly Tatiana Diaz desapareció en Medellín

    Fue reportada como desaparecida el18 de mayo

    Publicado por: Juan Manuel

    KELLY TATIANA DIAZ PEREA
    La menor Kelly Tatiana Diaz desapareció en Medellín

    Resumen: Kelly Tatiana Diaz Perea es una joven colombiana de 17 años, identificada como mujer, cuya desaparición fue reportada en la ciudad de Medellín el 18 de mayo de 2026. La información disponible indica que al momento de su desaparición vestía un jean azul claro, una blusa negra corta y tenis negros.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Kelly Tatiana Diaz Perea es una joven colombiana de 17 años, identificada como mujer, cuya desaparición fue reportada en la ciudad de Medellín el 18 de mayo de 2026. La información disponible indica que al momento de su desaparición vestía un jean azul claro, una blusa negra corta y tenis negros.

    Entre las características físicas que pueden facilitar su identificación se destaca un piercing en la nariz, considerado una señal particular importante para su reconocimiento. Su caso ha generado preocupación debido a su corta edad y a las circunstancias aún desconocidas de su desaparición.

    Las autoridades y la comunidad hacen un llamado a la ciudadanía para brindar cualquier información que pueda ayudar a ubicar a Kelly Tatiana Diaz Perea. Cualquier dato relevante puede ser fundamental para avanzar en su búsqueda y contribuir a su pronta localización.

    1 BOLETIN KELLY TATIANA DIAZ PEREA scaled

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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