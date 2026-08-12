La menor Karen Lorena Sanmartin desapareció en Medellín

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Resumen: Karen Lorena Sanmartin Santos, de 14 años, sexo femenino e identidad de género mujer, de nacionalidad colombiana, se encuentra reportada como desaparecida.

Karen Lorena Sanmartin Santos, de 14 años, sexo femenino e identidad de género mujer, de nacionalidad colombiana, se encuentra reportada como desaparecida.

La desaparición ocurrió el 11 de agosto de 2026 en Medellín. Al momento de su desaparición no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba.

Se solicita a la ciudadanía estar atenta a cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero y comunicarla oportunamente a las autoridades competentes.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes