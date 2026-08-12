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    La menor Karen Lorena Sanmartin desapareció en Medellín

    Fue reportada como desaparecida el 11 de agosto

    Publicado por: Juan Manuel

    KAREN LORENA SANMARTIN SANTOS
    La menor Karen Lorena Sanmartin desapareció en Medellín

    Resumen: Karen Lorena Sanmartin Santos, de 14 años, sexo femenino e identidad de género mujer, de nacionalidad colombiana, se encuentra reportada como desaparecida.

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    Karen Lorena Sanmartin Santos, de 14 años, sexo femenino e identidad de género mujer, de nacionalidad colombiana, se encuentra reportada como desaparecida.

    La desaparición ocurrió el 11 de agosto de 2026 en Medellín. Al momento de su desaparición no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba.

    Se solicita a la ciudadanía estar atenta a cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero y comunicarla oportunamente a las autoridades competentes.

    1 BOLETIN KAREN LORENA SANMARTIN SANTOS

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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