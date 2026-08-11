La menor Karen López desapareció en Itagüí

Resumen: Karen López Sánchez, de 16 años, es una adolescente de nacionalidad colombiana, de sexo femenino e identidad de género mujer.
Karen López Sánchez, de 16 años, es una adolescente de nacionalidad colombiana, de sexo femenino e identidad de género mujer.
Al momento de su desaparición vestía un uniforme escolar compuesto por una camiseta blanca tipo polo, pantalón de sudadera color vinotinto y tenis blancos.
Karen López Sánchez fue reportada como desaparecida el 10 de agosto de 2026 en el municipio de Itagüí. La información corresponde a una menor de edad cuya ubicación se desconoce desde la fecha indicada.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
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