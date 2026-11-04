La menor Julieta Herrera Herrera desapareció en Medellín

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Resumen: Julieta Herrera Herrera es una menor de 13 años de edad, de sexo femenino y de nacionalidad colombiana. Según la información suministrada, se encuentra reportada como desaparecida desde el 31 de octubre de 2026, fecha en la que fue vista por última vez en el barrio Popular Uno, en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia.

Julieta Herrera Herrera es una menor de 13 años de edad, de sexo femenino y de nacionalidad colombiana. Según la información suministrada, se encuentra reportada como desaparecida desde el 31 de octubre de 2026, fecha en la que fue vista por última vez en el barrio Popular Uno, en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia.

Al momento de su desaparición, vestía un short de jean color azul, una camiseta color gris con estampado de oso polar en la parte de adelante y tenis color blanco con negro Jordan.

Como señal particular, presenta un lunar en la región bucal, lado izquierdo.

Si usted la ha visto o tiene información sobre su paradero, puede comunicarse con la Sección de Policía Judicial – CTI Medellín, Grupo de Desaparecidos, Carrera 64C N. 67-300, Bloque H, Piso 4, teléfono 5903108 extensiones 41665, 41709 y 41825, o al celular 318 532 1733.