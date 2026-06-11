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    La menor Isabela Quiroz desapareció en Medellín

    Desapareció el 10 de junio en el barrio Belencito Corazón

    Publicado por: Juan Manuel

    EDUAR ISABELA QUIROZ CANO
    La menor Isabela Quiroz desapareció en Medellín

    Resumen: Isabela Quiroz Cano es una adolescente colombiana de 15 años, de sexo e identidad de género femenina. Tiene piel blanca, contextura delgada, mide aproximadamente 1,62 metros de estatura y posee ojos cafés. Su cabello es negro y lo llevaba recogido en dos trenzas al momento de su desaparición.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Isabela Quiroz Cano es una adolescente colombiana de 15 años, de sexo e identidad de género femenina. Tiene piel blanca, contextura delgada, mide aproximadamente 1,62 metros de estatura y posee ojos cafés. Su cabello es negro y lo llevaba recogido en dos trenzas al momento de su desaparición.

    La última vez que fue vista vestía un buzo con capucha de color blanco, shorts negros y sandalias plásticas negras. Estas características de vestuario y apariencia física constituyen elementos importantes para su identificación.

    Según la información disponible, Isabela Quiroz Cano desapareció el 10 de junio de 2026 en el barrio Belencito Corazón, en Medellín. Cualquier información que contribuya a establecer su paradero debe ser reportada de inmediato a las autoridades competentes.

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    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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