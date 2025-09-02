La menor Geydis Yunet Ríos desapareció en Bello

Resumen: Geydis Yunet Ríos Martínez es una adolescente de 14 años que fue reportada como desaparecida el 30 de agosto de 2025. La última vez que se le vio fue en el barrio Pérez, ubicado en el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia, Colombia.