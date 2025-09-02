GEYDIS YUNET RIOS MARTINEZ
La menor Geydis Yunet Ríos desapareció en Bello

Geydis Yunet Ríos Martínez es una adolescente de 14 años que fue reportada como desaparecida el 30 de agosto de 2025. La última vez que se le vio fue en el barrio Pérez, ubicado en el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia, Colombia.

Al momento de su desaparición, Geydis presentaba una contextura delgada y un tono de piel morena. Su cabello es crespo, de color castaño oscuro, con longitud media. Su rostro tiene forma ovalada y su nariz es recta.

Además, posee ojos grandes de color café, boca pequeña y labios delgados.

