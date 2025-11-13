Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    La menor Génesis Paulina Oquendo desapareció en Medellín

    Fue reportada como desaparecida el 12 de octubre de 2025 en el barrio Altavista

    Publicado por: Juan Manuel

    La menor Génesis Paulina Oquendo desapareció en Medellín

    Resumen: Génesis Paulina Oquendo Montier, una adolescente de 14 años, fue reportada como desaparecida el 12 de octubre de 2025 en el barrio Altavista, ubicado en Medellín, Antioquia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Génesis Paulina Oquendo Montier, una adolescente de 14 años, fue reportada como desaparecida el 12 de octubre de 2025 en el barrio Altavista, ubicado en Medellín, Antioquia.

    Al momento de desaparecer, Génesis vestía un buso blanco, un pantalón tipo leggins azul y unos tenis blancos.

    En cuanto a sus características físicas, Génesis tiene contextura delgada, piel trigueña y cabello liso, largo y de color castaño oscuro. Su rostro es de forma ovalada, con labios y boca medianos.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Federico Gutiérrez hace anuncios sobre las fotomultas en la ciudad

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.