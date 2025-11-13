La menor Génesis Paulina Oquendo desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Génesis Paulina Oquendo Montier, una adolescente de 14 años, fue reportada como desaparecida el 12 de octubre de 2025 en el barrio Altavista, ubicado en Medellín, Antioquia.

Al momento de desaparecer, Génesis vestía un buso blanco, un pantalón tipo leggins azul y unos tenis blancos.

En cuanto a sus características físicas, Génesis tiene contextura delgada, piel trigueña y cabello liso, largo y de color castaño oscuro. Su rostro es de forma ovalada, con labios y boca medianos.

