La menor Estefanía Chanci desapareció en Medellín

Estefanía Chanci Mesa es una adolescente de 14 años, de sexo e identidad de género femenina, de nacionalidad colombiana. Fue reportada como desaparecida en Medellín, Antioquia, en el barrio Enciso, el día 5 de julio de 2026.

Al momento de su desaparición vestía un moño de color azul, un top blanco, un buso crema de manga larga, pantalón corto de jean azul y tenis blancos. Estas prendas corresponden a la descripción registrada para facilitar su identificación.

Entre sus señales particulares se encuentran un pirsin en ambas fosas nasales con detalles brillantes, lentes recetados, un lunar mediano de color café en la mejilla y cabello crespo de color castaño claro. Cualquier información que contribuya a establecer su ubicación puede ser relevante para su búsqueda.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes