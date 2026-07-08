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    La menor Estefanía Chanci desapareció en Medellín

    Fue reportada como desaparecida el día 5 de julio en el barrio Enciso

    Publicado por: Juan Manuel

    ESTEFANIA CHANCI MESA NNA 14
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    Estefanía Chanci Mesa es una adolescente de 14 años, de sexo e identidad de género femenina, de nacionalidad colombiana. Fue reportada como desaparecida en Medellín, Antioquia, en el barrio Enciso, el día 5 de julio de 2026.

    Al momento de su desaparición vestía un moño de color azul, un top blanco, un buso crema de manga larga, pantalón corto de jean azul y tenis blancos. Estas prendas corresponden a la descripción registrada para facilitar su identificación.

    Entre sus señales particulares se encuentran un pirsin en ambas fosas nasales con detalles brillantes, lentes recetados, un lunar mediano de color café en la mejilla y cabello crespo de color castaño claro. Cualquier información que contribuya a establecer su ubicación puede ser relevante para su búsqueda.

    3 BOLETIN MENOR ESTEFANIA CHANCI MESA NNA 14

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