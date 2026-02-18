Menú Últimas noticias
    La menor Estefanía Bermúdez desapareció en La Estrella

    Fue vista por última vez el 15 de febrero en el municipio de La Estrella

    Publicado por: Juan Manuel

    Estefanía Bermúdez Valencia es una adolescente de 16 años, de nacionalidad colombiana e identidad de género femenina. Al momento de su desaparición vestía un buso café, blujean azul y tenis blancos. No se reportan señales particulares que permitan identificarla fácilmente.

    La joven fue vista por última vez el 15 de febrero de 2026 en el municipio de La Estrella. Desde esa fecha no se tiene información sobre su paradero, lo que ha generado preocupación entre sus familiares y la comunidad.

    Se solicita a cualquier persona que tenga información que pueda contribuir a su ubicación comunicarse de inmediato con las autoridades competentes. La colaboración ciudadana es fundamental para facilitar su pronta localización y garantizar su bienestar.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


