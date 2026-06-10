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    La menor Dulce María Roque desapareció en Bello

    Fue vista por última vez el 5 de Junio barrio Obrero

    Publicado por: Juan Manuel

    DULCE MARIA ROQUE MEJIA
    La menor Dulce María Roque desapareció en Bello

    Resumen: Las autoridades y organismos de búsqueda reportaron la desaparición de Dulce María Roque Mejía, una adolescente colombiana de 13 años, cuyo paradero es desconocido desde el pasado 5 de junio de 2026.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las autoridades y organismos de búsqueda reportaron la desaparición de Dulce María Roque Mejía, una adolescente colombiana de 13 años, cuyo paradero es desconocido desde el pasado 5 de junio de 2026.

    De acuerdo con la información suministrada, la menor fue vista por última vez en el barrio Obrero de Bello, Antioquia. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre las prendas de vestir que llevaba puestas ni sobre señales particulares que faciliten su identificación.

    Familiares y autoridades continúan adelantando labores de búsqueda para dar con su ubicación. Cualquier información que contribuya a encontrar a Dulce María Roque Mejía puede ser clave para lograr su pronto regreso a casa.

    1 BOLETIN DULCE MARIA ROQUE MEJIA scaled

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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