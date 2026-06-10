La menor Dulce María Roque desapareció en Bello

Resumen: Las autoridades y organismos de búsqueda reportaron la desaparición de Dulce María Roque Mejía, una adolescente colombiana de 13 años, cuyo paradero es desconocido desde el pasado 5 de junio de 2026.

Las autoridades y organismos de búsqueda reportaron la desaparición de Dulce María Roque Mejía, una adolescente colombiana de 13 años, cuyo paradero es desconocido desde el pasado 5 de junio de 2026.

De acuerdo con la información suministrada, la menor fue vista por última vez en el barrio Obrero de Bello, Antioquia. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre las prendas de vestir que llevaba puestas ni sobre señales particulares que faciliten su identificación.

Familiares y autoridades continúan adelantando labores de búsqueda para dar con su ubicación. Cualquier información que contribuya a encontrar a Dulce María Roque Mejía puede ser clave para lograr su pronto regreso a casa.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes