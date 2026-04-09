La menor Dulce María Rincón desapareció en Medellín

Resumen: Dulce María Rincón Usuga es una adolescente de 13 años, de sexo femenino, que se identifica como mujer y tiene nacionalidad colombiana. No se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

Dulce María Rincón Usuga es una adolescente de 13 años, de sexo femenino, que se identifica como mujer y tiene nacionalidad colombiana. No se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

Como señas particulares, presenta un piercing en la lengua y una cicatriz en la ceja izquierda, características que pueden facilitar su identificación. Estos rasgos son importantes para apoyar su búsqueda y reconocimiento por parte de la comunidad.

La menor fue reportada como desaparecida el 8 de abril de 2026 en la ciudad de Medellín. Se solicita la colaboración de la ciudadanía para brindar cualquier información que pueda contribuir a su ubicación y retorno seguro.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes