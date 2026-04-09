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    La menor Dulce María Rincón desapareció en Medellín

    Fue reportada como desaparecida el 8 de abril

    Publicado por: Juan Manuel

    La menor Dulce María Rincón desapareció en Medellín

    Resumen: Dulce María Rincón Usuga es una adolescente de 13 años, de sexo femenino, que se identifica como mujer y tiene nacionalidad colombiana. No se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Dulce María Rincón Usuga es una adolescente de 13 años, de sexo femenino, que se identifica como mujer y tiene nacionalidad colombiana. No se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

    Como señas particulares, presenta un piercing en la lengua y una cicatriz en la ceja izquierda, características que pueden facilitar su identificación. Estos rasgos son importantes para apoyar su búsqueda y reconocimiento por parte de la comunidad.

    La menor fue reportada como desaparecida el 8 de abril de 2026 en la ciudad de Medellín. Se solicita la colaboración de la ciudadanía para brindar cualquier información que pueda contribuir a su ubicación y retorno seguro.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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