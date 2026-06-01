Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    La menor Dulce María García desapareció en Medellín

    Fue reportada el 22 de mayo en el barrio Villa Hermosa

    Publicado por: Juan Manuel

    DULCE MARIA GARCIA ARISTIZABAL
    La menor Dulce María García desapareció en Medellín

    Resumen: Dulce María García Aristizábal es una adolescente colombiana de 13 años, de sexo femenino e identidad de género mujer. Su desaparición fue reportada el 22 de mayo de 2026 en el barrio Villa Hermosa.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Dulce María García Aristizábal es una adolescente colombiana de 13 años, de sexo femenino e identidad de género mujer. Su desaparición fue reportada el 22 de mayo de 2026 en el barrio Villa Hermosa.

    Al momento de su desaparición vestía una sudadera verde, camiseta blanca y tenis blancos. No se registran señales particulares o características físicas distintivas que ayuden a su identificación.

    Las autoridades y entidades encargadas de la búsqueda mantienen activa la difusión de su caso con el objetivo de obtener información que permita dar con su paradero. Se solicita a la ciudadanía reportar cualquier dato relevante a los canales oficiales correspondientes.

    2 BOLETIN DULCE MARIA GARCIA ARISTIZABAL scaled

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está el Obra – Unidad Deportiva de Belén

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.