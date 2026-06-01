La menor Dulce María García desapareció en Medellín

Resumen: Dulce María García Aristizábal es una adolescente colombiana de 13 años, de sexo femenino e identidad de género mujer. Su desaparición fue reportada el 22 de mayo de 2026 en el barrio Villa Hermosa.

Dulce María García Aristizábal es una adolescente colombiana de 13 años, de sexo femenino e identidad de género mujer. Su desaparición fue reportada el 22 de mayo de 2026 en el barrio Villa Hermosa.

Al momento de su desaparición vestía una sudadera verde, camiseta blanca y tenis blancos. No se registran señales particulares o características físicas distintivas que ayuden a su identificación.

Las autoridades y entidades encargadas de la búsqueda mantienen activa la difusión de su caso con el objetivo de obtener información que permita dar con su paradero. Se solicita a la ciudadanía reportar cualquier dato relevante a los canales oficiales correspondientes.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes