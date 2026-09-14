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    La menor Darnelly Norbeny Tapasco desapareció en Medellín

    Fue reporta como desaparecida el 14 de septiembre en el barrio Granizal

    Publicado por: Juan Manuel

    DARNELLY NORBENY TAPASCO IZQUIERDO
    La menor Darnelly Norbeny Tapasco desapareció en Medellín

    Resumen: Darnelly Norbeny Tapasco Izquierdo, de 16 años, es una adolescente de nacionalidad colombiana, identificada como mujer. Se reporta como desaparecida el 14 de septiembre de 2026 en el barrio Granizal.

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    Darnelly Norbeny Tapasco Izquierdo, de 16 años, es una adolescente de nacionalidad colombiana, identificada como mujer. Se reporta como desaparecida el 14 de septiembre de 2026 en el barrio Granizal.

    Al momento de su desaparición vestía un jean azul, tenis beige y un body gris, además de llevar un bolso negro. Estas prendas corresponden a las características de vestimenta conocidas al momento de su desaparición.

    Como señales particulares, Darnelly presenta cicatrices en los muslos y en los brazos, así como un lunar ubicado en el lado izquierdo de la nariz. Estas características pueden ser relevantes para facilitar su identificación y contribuir a su búsqueda.

    4 BOLETIN DE DESAPARICION DARNELLY NORBENY TAPASCO IZQUIERDO

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

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