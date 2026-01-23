Menú Últimas noticias
    La menor Daraly Sofía Rodríguez desapareció en Medellín

    Publicado por: Juan Manuel

    Daraly Sofía Rodríguez Tangarife es una menor de 13 años reportada como desaparecida. Su caso genera preocupación debido a su corta edad y a las circunstancias en las que se desconoce su paradero.

    La desaparición ocurrió en Medellín el 21 de enero de 2026. Desde esa fecha no se tiene información sobre su ubicación.

    Como señas particulares, Daraly Sofía tiene contextura delgada, piel blanca, cabello negro, liso y largo, y ojos de color negro.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


