La menor Dairis Carpio desapareció en Medellín

Resumen: Dairis Carpio Quiro es una joven de 17 años, de sexo e identidad de género femenina, nacionalidad colombiana y perteneciente a una etnia indígena. Tiene una estatura aproximada de 1.60 metros, contextura delgada y piel trigueña. Entre sus características particulares se destacan una cicatriz en la frente, otra en la rodilla y el cabello con capul teñido de color mono.

Dairis Carpio Quiro es una joven de 17 años, de sexo e identidad de género femenina, nacionalidad colombiana y perteneciente a una etnia indígena. Tiene una estatura aproximada de 1.60 metros, contextura delgada y piel trigueña. Entre sus características particulares se destacan una cicatriz en la frente, otra en la rodilla y el cabello con capul teñido de color mono.

Al momento de su desaparición vestía un buzo negro, pantalón corto tipo jean de color blanco y tenis blancos. Estas prendas y sus rasgos físicos pueden ayudar a facilitar su identificación por parte de la comunidad y las autoridades competentes.

La desaparición ocurrió el 30 de abril de 2026 en el barrio Robledo Margaritas, en Medellín. Cualquier información que contribuya a ubicar a Dairis Carpio Quiro puede ser clave para apoyar su pronta localización y el reencuentro con sus familiares

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes