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    La menor Dairis Carpio desapareció en Medellín

    Fue vista por ultima vez el 30 de abril en el barrio Robledo Margaritas

    Publicado por: Juan Manuel

    La menor Dairis Carpio desapareció en Medellín

    Resumen: Dairis Carpio Quiro es una joven de 17 años, de sexo e identidad de género femenina, nacionalidad colombiana y perteneciente a una etnia indígena. Tiene una estatura aproximada de 1.60 metros, contextura delgada y piel trigueña. Entre sus características particulares se destacan una cicatriz en la frente, otra en la rodilla y el cabello con capul teñido de color mono.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Dairis Carpio Quiro es una joven de 17 años, de sexo e identidad de género femenina, nacionalidad colombiana y perteneciente a una etnia indígena. Tiene una estatura aproximada de 1.60 metros, contextura delgada y piel trigueña. Entre sus características particulares se destacan una cicatriz en la frente, otra en la rodilla y el cabello con capul teñido de color mono.

    Al momento de su desaparición vestía un buzo negro, pantalón corto tipo jean de color blanco y tenis blancos. Estas prendas y sus rasgos físicos pueden ayudar a facilitar su identificación por parte de la comunidad y las autoridades competentes.

    La desaparición ocurrió el 30 de abril de 2026 en el barrio Robledo Margaritas, en Medellín. Cualquier información que contribuya a ubicar a Dairis Carpio Quiro puede ser clave para apoyar su pronta localización y el reencuentro con sus familiares

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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