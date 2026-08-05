La menor Camila Valentina Quiñones desapareció entre Bucaramanga y Medellín

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Resumen: Camila Valentina Quiñones Barrios, de 16 años, es una adolescente de nacionalidad venezolana e identidad de género femenina, cuya desaparición fue reportada el 11 de julio de 2026. Al momento de su desaparición no se contaba con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba.

Camila Valentina Quiñones Barrios, de 16 años, es una adolescente de nacionalidad venezolana e identidad de género femenina, cuya desaparición fue reportada el 11 de julio de 2026. Al momento de su desaparición no se contaba con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba.

Como señas particulares, presenta un tatuaje de dos mariposas en la cara externa del muslo derecho y usa gafas de manera permanente, características que pueden facilitar su identificación.

Según la información disponible, Camila desapareció mientras se desplazaba entre las ciudades de Bucaramanga y Medellín. Cualquier información que contribuya a establecer su paradero puede ser de gran importancia para las autoridades encargadas de su búsqueda.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes