Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 3 - 6 3 - 6
Pico y Placa Medellín Jueves: 3 - 6 3 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    La menor Camila Valentina Quiñones desapareció entre Bucaramanga y Medellín

    Desapareció mientras se desplazaba entre las ciudades de Bucaramanga y Medellín el 11 de julio

    Publicado por: Juan Manuel

    CAMILA VALENTINA QUINONES BARRIOS
    La menor Camila Valentina Quiñones desapareció entre Bucaramanga y Medellín

    Resumen: Camila Valentina Quiñones Barrios, de 16 años, es una adolescente de nacionalidad venezolana e identidad de género femenina, cuya desaparición fue reportada el 11 de julio de 2026. Al momento de su desaparición no se contaba con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Camila Valentina Quiñones Barrios, de 16 años, es una adolescente de nacionalidad venezolana e identidad de género femenina, cuya desaparición fue reportada el 11 de julio de 2026. Al momento de su desaparición no se contaba con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba.

    Como señas particulares, presenta un tatuaje de dos mariposas en la cara externa del muslo derecho y usa gafas de manera permanente, características que pueden facilitar su identificación.

    Según la información disponible, Camila desapareció mientras se desplazaba entre las ciudades de Bucaramanga y Medellín. Cualquier información que contribuya a establecer su paradero puede ser de gran importancia para las autoridades encargadas de su búsqueda.

    3 BOLETIN CAMILA VALENTINA QUINONES BARRIOS

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.