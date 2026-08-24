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    La menor Brisney García desapareció en Medellín

    Fue vista por última vez el 13 de agosto en el barrio Carpinelo

    Publicado por: Juan Manuel

    BRISNEY GARCIA GONXALES
    La menor Brisney García desapareció en Medellín

    Resumen: Brisney García Gonxales, de 16 años, sexo femenino, identidad de género femenina y nacionalidad colombiana, se encuentra reportada como desaparecida.

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    Brisney García Gonxales, de 16 años, sexo femenino, identidad de género femenina y nacionalidad colombiana, se encuentra reportada como desaparecida.

    Al momento de su desaparición vestía una blusa strapless con estampado animal print, pantalón corto negro y tenis blancos con negro. Llevaba además un bolso de mano de color negro.

    Como señales particulares presenta varios tatuajes: una serpiente en el pecho; una rosa y una mariposa en la mano y antebrazo derecho; una mariposa en el muslo derecho; y unas letras en el hombro derecho. Fue vista por última vez el 13 de agosto de 2026, en el barrio Carpinelo de Medellín, Antioquia.

    2 BOLETIN BRISNEY GARCIA GONXALES

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