La menor Brisney García desapareció en Medellín

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Resumen: Brisney García Gonxales, de 16 años, sexo femenino, identidad de género femenina y nacionalidad colombiana, se encuentra reportada como desaparecida.

Brisney García Gonxales, de 16 años, sexo femenino, identidad de género femenina y nacionalidad colombiana, se encuentra reportada como desaparecida.

Al momento de su desaparición vestía una blusa strapless con estampado animal print, pantalón corto negro y tenis blancos con negro. Llevaba además un bolso de mano de color negro.

Como señales particulares presenta varios tatuajes: una serpiente en el pecho; una rosa y una mariposa en la mano y antebrazo derecho; una mariposa en el muslo derecho; y unas letras en el hombro derecho. Fue vista por última vez el 13 de agosto de 2026, en el barrio Carpinelo de Medellín, Antioquia.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes