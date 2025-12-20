La menor Aura Cristina Acevedo desapareció en Medellín
Resumen: Aura Cristina Acevedo Chavarría es una adolescente de 15 años que se encuentra desaparecida.
Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
Aura Cristina Acevedo Chavarría es una adolescente de 15 años que se encuentra desaparecida.
Su desaparición fue reportada el 10 de diciembre en la ciudad de Medellín, Antioquia.
Al momento de desaparecer, Aura Cristina tenía una contextura delgada y piel blanca. Sus rasgos físicos incluyen ojos de color negro y una boca mediana con labios medianos.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios