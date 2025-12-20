Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
    Fue reportada el 10 de diciembre en la ciudad de Medellín, Antioquia

    La menor Aura Cristina Acevedo desapareció en Medellín

    Aura Cristina Acevedo Chavarría es una adolescente de 15 años que se encuentra desaparecida.

    Su desaparición fue reportada el 10 de diciembre en la ciudad de Medellín, Antioquia.

    Al momento de desaparecer, Aura Cristina tenía una contextura delgada y piel blanca. Sus rasgos físicos incluyen ojos de color negro y una boca mediana con labios medianos.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


