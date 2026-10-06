La menor Angélica Carolina González desapareció en Medellín

Resumen: Angélica Carolina González Pito, de 14 años, sexo femenino, identidad de género femenina y nacionalidad venezolana, se encuentra desaparecida desde el 4 de octubre de 2026, en el barrio Popular de Medellín, Antioquia.
Angélica Carolina González Pito, de 14 años, sexo femenino, identidad de género femenina y nacionalidad venezolana, se encuentra desaparecida desde el 4 de octubre de 2026, en el barrio Popular de Medellín, Antioquia.
En cuanto a sus características físicas, Angélica tiene cabello largo de color castaño, contextura delgada, piel trigueña y ojos color miel oscuro. En la información suministrada se indica una estatura de 1,60 metros.
Respecto a las prendas de vestir que llevaba al momento de su desaparición, no se cuenta con información, debido a que no se sabe cómo salió. Cualquier información que permita establecer su paradero o aportar datos sobre su desaparición puede ser de utilidad para su localización.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
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