La menor Angélica Carolina González desapareció en Medellín

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Resumen: Angélica Carolina González Pito, de 14 años, sexo femenino, identidad de género femenina y nacionalidad venezolana, se encuentra desaparecida desde el 4 de octubre de 2026, en el barrio Popular de Medellín, Antioquia .

Angélica Carolina González Pito, de 14 años, sexo femenino, identidad de género femenina y nacionalidad venezolana, se encuentra desaparecida desde el 4 de octubre de 2026, en el barrio Popular de Medellín, Antioquia.

En cuanto a sus características físicas, Angélica tiene cabello largo de color castaño, contextura delgada, piel trigueña y ojos color miel oscuro. En la información suministrada se indica una estatura de 1,60 metros.

Respecto a las prendas de vestir que llevaba al momento de su desaparición, no se cuenta con información, debido a que no se sabe cómo salió. Cualquier información que permita establecer su paradero o aportar datos sobre su desaparición puede ser de utilidad para su localización.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes