    La menor Angélica Arboleda desapareció en Antioquia

    Fue vista por última vez el 2 de marzo en el área urbana del municipio de Gómez Plata

    Publicado por: Juan Manuel

    La menor Angélica Arboleda Taborda, de 13 años, se encuentra desaparecida desde el 2 de marzo de 2026. Fue vista por última vez en el área urbana del municipio de Gómez Plata, en el departamento de Antioquia. Las autoridades y su familia solicitan apoyo de la comunidad para obtener información que permita dar con su paradero.

    Según la información reportada, Angélica tiene contextura delgada, rostro ovalado y piel de tono trigueño. Su cabello es negro, liso y de longitud mediana, y sus ojos son negros y de tamaño mediano. Presenta nariz recta, boca grande con labios gruesos y usa prótesis auditiva en las orejas.

    Como señas particulares, tiene un piercing en la lengua, un tatuaje en el antebrazo derecho con la palabra “Monica” y otro en el antebrazo izquierdo con el nombre “Eduardo”. El día de su desaparición vestía jean corto gris talla 8, top naranja, buzo negro con cierre y capota, y tenis negros talla 38 con cordones blancos.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


