La menor Ángela Sofía Duarte desapareció en Medellín

Resumen: Ángela Sofía Duarte Durango es una adolescente colombiana de 13 años de edad, de sexo femenino e identidad de género mujer. Su desaparición fue reportada el 1 de junio de 2026 en el barrio Robledo.

Ángela Sofía Duarte Durango es una adolescente colombiana de 13 años de edad, de sexo femenino e identidad de género mujer. Su desaparición fue reportada el 1 de junio de 2026 en el barrio Robledo.

Al momento de su desaparición, vestía una sudadera y una camiseta de color azul, junto con tenis blancos. No se registran señales particulares o características distintivas que faciliten su identificación.

Las autoridades y familiares buscan información que permita establecer su paradero. Cualquier dato relevante sobre Ángela Sofía Duarte Durango o sobre las circunstancias de su desaparición puede ser de utilidad para apoyar las labores de búsqueda.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes