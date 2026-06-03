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    La menor Ángela Sofía Duarte desapareció en Medellín

    Fue reportada como desaparecida el 1 de junio en el barrio Robledo

    Publicado por: Juan Manuel

    ANGELA SOFIA DUARTE DURANGO
    La menor Ángela Sofía Duarte desapareció en Medellín

    Resumen: Ángela Sofía Duarte Durango es una adolescente colombiana de 13 años de edad, de sexo femenino e identidad de género mujer. Su desaparición fue reportada el 1 de junio de 2026 en el barrio Robledo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Ángela Sofía Duarte Durango es una adolescente colombiana de 13 años de edad, de sexo femenino e identidad de género mujer. Su desaparición fue reportada el 1 de junio de 2026 en el barrio Robledo.

    Al momento de su desaparición, vestía una sudadera y una camiseta de color azul, junto con tenis blancos. No se registran señales particulares o características distintivas que faciliten su identificación.

    Las autoridades y familiares buscan información que permita establecer su paradero. Cualquier dato relevante sobre Ángela Sofía Duarte Durango o sobre las circunstancias de su desaparición puede ser de utilidad para apoyar las labores de búsqueda.

    ANGELA SOFIA DUARTE DURANGO

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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