La menor Ana Sofía Suárez desapareció en Medellín

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Resumen: Ana Sofía Suárez Ruiz, de 13 años, es una adolescente de nacionalidad colombiana, sexo femenino e identidad de género femenina. Al momento de su desaparición vestía una camiseta rosada marca Adidas, pantalón jean azul oscuro y tenis rosados con gris.

Ana Sofía Suárez Ruiz, de 13 años, es una adolescente de nacionalidad colombiana, sexo femenino e identidad de género femenina. Al momento de su desaparición vestía una camiseta rosada marca Adidas, pantalón jean azul oscuro y tenis rosados con gris.

Entre sus características físicas se destacan el cabello largo de color mono, piel blanca, contextura delgada y una estatura aproximada de 1,74 metros. Estas características pueden ser de utilidad para su identificación.

Ana Sofía fue reportada como desaparecida el 29 de agosto de 2026, en Medellín, barrio Enciso, sector El Faro. La información corresponde a los datos suministrados sobre la menor y puede ser utilizada para facilitar su búsqueda e identificación.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes