Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 3 - 6 3 - 6
Pico y Placa Medellín Jueves: 3 - 6 3 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    La menor Ana Sofía Suárez desapareció en Medellín

    Fue reportada como desaparecida el 29 de agosto, barrio Enciso, sector El Faro

    Publicado por: Juan Manuel

    Ana Sofia Suarez Ruiz
    La menor Ana Sofía Suárez desapareció en Medellín

    Resumen: Ana Sofía Suárez Ruiz, de 13 años, es una adolescente de nacionalidad colombiana, sexo femenino e identidad de género femenina. Al momento de su desaparición vestía una camiseta rosada marca Adidas, pantalón jean azul oscuro y tenis rosados con gris.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Ana Sofía Suárez Ruiz, de 13 años, es una adolescente de nacionalidad colombiana, sexo femenino e identidad de género femenina. Al momento de su desaparición vestía una camiseta rosada marca Adidas, pantalón jean azul oscuro y tenis rosados con gris.

    Entre sus características físicas se destacan el cabello largo de color mono, piel blanca, contextura delgada y una estatura aproximada de 1,74 metros. Estas características pueden ser de utilidad para su identificación.

    Ana Sofía fue reportada como desaparecida el 29 de agosto de 2026, en Medellín, barrio Enciso, sector El Faro. La información corresponde a los datos suministrados sobre la menor y puede ser utilizada para facilitar su búsqueda e identificación.

    1 BOLETIN Ana Sofia Suarez Ruiz

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.