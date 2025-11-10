La menor Ana Sofía Gómez desapareció en Medellín

Resumen: La menor Ana Sofía Gómez Restrepo, de 17 años, desapareció el 6 de noviembre en el barrio San Javier.

Ana Sofía Gómez Restrepo, de 17 años, desapareció el 6 de noviembre en el barrio San Javier San Javier.

Presenta señales particulares que pueden ayudar en su identificación, como una cicatriz en el muslo izquierdo y otra en la pierna derecha.

Al momento de su desaparición, vestía un top negro, una falda short gris con negro y tenis blancos.

