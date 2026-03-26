La menor Ana Lucía Ramírez desapareció en Bello

Resumen: Ana Lucía Ramírez López es una adolescente de 14 años, de sexo femenino e identidad de género mujer, de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía un pantalón tipo jean negro, blusa negra de mangas largas y tenis marca New Balance en color blanco con gris. Como rasgos distintivos, tiene un piercing en la lengua, otro en la fosa nasal izquierda y brackets en ambos maxilares.

Ana Lucía Ramírez López es una adolescente de 14 años, de sexo femenino e identidad de género mujer, de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía un pantalón tipo jean negro, blusa negra de mangas largas y tenis marca New Balance en color blanco con gris. Como rasgos distintivos, tiene un piercing en la lengua, otro en la fosa nasal izquierda y brackets en ambos maxilares.

La desaparición ocurrió el 22 de marzo de 2026 en el barrio Terranova, ubicado en el municipio de Bello. Este hecho ha generado preocupación debido a su corta edad y a la falta de información sobre su paradero desde esa fecha.

Se hace importante la difusión de sus características físicas y de vestimenta para facilitar su identificación. Cualquier información que permita ubicarla puede ser clave para su pronta localización y retorno seguro con su familia.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes