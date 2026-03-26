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    La menor Ana Lucía Ramírez desapareció en Bello

    Desapareció el 22 de marzo en el barrio Terranova

    Publicado por: Juan Manuel

    La menor Ana Lucía Ramírez desapareció en Bello

    Resumen: Ana Lucía Ramírez López es una adolescente de 14 años, de sexo femenino e identidad de género mujer, de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía un pantalón tipo jean negro, blusa negra de mangas largas y tenis marca New Balance en color blanco con gris. Como rasgos distintivos, tiene un piercing en la lengua, otro en la fosa nasal izquierda y brackets en ambos maxilares.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Ana Lucía Ramírez López es una adolescente de 14 años, de sexo femenino e identidad de género mujer, de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía un pantalón tipo jean negro, blusa negra de mangas largas y tenis marca New Balance en color blanco con gris. Como rasgos distintivos, tiene un piercing en la lengua, otro en la fosa nasal izquierda y brackets en ambos maxilares.

    La desaparición ocurrió el 22 de marzo de 2026 en el barrio Terranova, ubicado en el municipio de Bello. Este hecho ha generado preocupación debido a su corta edad y a la falta de información sobre su paradero desde esa fecha.

    Se hace importante la difusión de sus características físicas y de vestimenta para facilitar su identificación. Cualquier información que permita ubicarla puede ser clave para su pronta localización y retorno seguro con su familia.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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