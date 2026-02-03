La menor Alayah Sofía Murillo desapareció en Medellín

Resumen: Alayah Sofía Murillo Martínez es una adolescente de 17 años, de nacionalidad colombiana, sexo femenino e identidad de género femenina. Al momento de su desaparición no se tiene información sobre las prendas de vestir que llevaba puestas.

Entre sus señales particulares se describen cabello largo y crespo de color café claro, ojos café oscuros y piel trigueña. Tiene una contextura delgada y una estatura aproximada de 1.60 metros, rasgos que pueden ayudar a su identificación.

La desaparición ocurrió el 1 de febrero de 2026 en la ciudad de Medellín, específicamente en el barrio Pablo Escobar. Desde esa fecha no se tiene información sobre su paradero.

