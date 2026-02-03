Menú Últimas noticias
    La menor Alayah Sofía Murillo desapareció en Medellín

    Fue vista por ultima vez el 1 de febrero en el barrio Pablo Escobar

    Publicado por: Juan Manuel

    La menor Alayah Sofía Murillo desapareció en Medellín

    Alayah Sofía Murillo Martínez es una adolescente de 17 años, de nacionalidad colombiana, sexo femenino e identidad de género femenina. Al momento de su desaparición no se tiene información sobre las prendas de vestir que llevaba puestas.

    Entre sus señales particulares se describen cabello largo y crespo de color café claro, ojos café oscuros y piel trigueña. Tiene una contextura delgada y una estatura aproximada de 1.60 metros, rasgos que pueden ayudar a su identificación.

    La desaparición ocurrió el 1 de febrero de 2026 en la ciudad de Medellín, específicamente en el barrio Pablo Escobar. Desde esa fecha no se tiene información sobre su paradero.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


