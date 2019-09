¡La manzana de la discordia! Neymar le hizo insólito pedido al Barcelona para evitar ir a juicio contra ellos

Luego de que Neymar no fichara por el Barcelona, su conexión aún continúa, pero no de la mejor manera. El jugador tiene demandado al club porque supuestamente no le pagaron un dinero de una cláusula, y en represalia, los catalanes lo demandaron por incumplimiento de contrato.

En cualquier caso, el jugador le indicó al club, durante el verano, que si lo fichaban él no iba a dejar prosperar la demanda, sin embargo, ante la negativa de su contratación el deportista siguió pidiéndole la cifra de 26 millones de euros, más intereses, porque el brasileño afirma que el club se comprometió a pagarle 40 millones de euros si renovara, pero solo le dieron catorce.

Durante estos días ambas partes estaban negociando, y el jugador le pidió al equipo que lo fichara en un futuro cercano, y así dejaría el pleito atrás y todo quedaría acordado. Sin embargo, en el club no están de acuerdo con esa petición y no accedieron, por lo que ambos casos se irán a los tribunales, para que un juez tome la decisión de lo que pasará entre ambos.

Lo que si está claro es que con esto, cada vez es más improbable que el jugador termine jugando algún día nuevamente en el Barcelona.