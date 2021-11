La mamá de Christian Nodal sale en defensa del cantante por criticas a su aspecto físico

Cristy Nodal, la madre del cantante Christian Nodal salió en defensa de su hijo y su nuera, Belinda, tras recibir una critica por un mensaje en Instagram sobre el aspecto físico de su hijo y su relación con la cantante.

«Señora bonita. Le saludo esperando a que me lea y que mis palabras no le molesten. ¿Qué le pasa a su hijo con el tatuaje en la cara? Eso no está bien. Me refiero a que por ser artista no se le ve bien en el cuerpo, menos en la cara», escribió la seguidora de la mujer, haciendo referencia a los seis tatuajes que tiene el mexicano en su cara.

«Desde que está con Belinda es otro y no para bien, lástima. Hable con él. Todo lo que sube baja y no siempre se está en la cima», también escribió, pues para nadie es un secreto que la cantante y actriz ha tenido varias relaciones fallidas en las que se la ha tachado de ser dominante y mandar a sus parejas.

Cristy Nodal no dudó en defender a su hijo y decidió responder desde su cuenta de Instagram.

«Soy madre, claro que me duele su cambio, pero como madre me dolería más darle la espalda por ser quien es. Sin faltarte al respeto y agradezco el consejo, pero a ti nadie te dice quién ser o que seas».

Y aunque las críticas no dejan a la pareja, Belinda y Christian Nodal tienen planes de boda tras comprometerse con un costoso anillo en España.

A continuación, la respuesta de la mamá de Christian Nodal.

