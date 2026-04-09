Resumen: El misterioso asesinato a sangre fría ocurrido en Envigado frente a la Biblioteca Débora Arango ha dado un giro de 180 grados. Lo que inicialmente se perfilaba como un ataque sicarial contra un ganadero, hoy destapa una oscura red de poder, retaliaciones y narcotráfico ligada a las más altas esferas del mundo de las esmeraldas en Colombia.

¿La maldición de las esmeraldas llegó a Antioquia?: Ganadero asesinado en Envigado estaría relacionado con «heredero» de Víctor Carranza

Minuto30.com .- El brutal homicidio de Henry Ocampo Suaza, de 55 años y oriundo de Génova (Quindío), ha encendido las alarmas de las autoridades de inteligencia a nivel nacional. Ocampo no era solo un ganadero; medios nacionales y fuentes cercanas a la investigación confirman que era el mejor amigo y hombre de confianza de Jesús Hernando Sánchez Sierra, el poderoso heredero del imperio de las esmeraldas de Víctor Carranza, quien fue asesinado por un francotirador hace exactamente un año, el 6 de abril de 2025.

El ataque en Envigado parece ser el tercer capítulo de una cacería sistemática para exterminar a la cúpula de esta organización esmeraldera.

El rastro de los sicarios: Una Ducati abandonada

Los detalles del operativo sicarial evidencian una planeación milimétrica. Ocampo Suaza fue perfilado y seguido desde el exclusivo sector de El Tesoro (El Poblado). Al llegar a su destino en Envigado, y justo cuando descendía de su vehículo en compañía de su hija, un sicario se acercó caminando y le propinó un disparo letal.

Tras el crimen, el asesino huyó en una motocicleta que lo esperaba. Horas más tarde, las autoridades reportaron el hallazgo de un casco y una motocicleta de alta gama marca Ducati abandonada en una calle de Medellín, piezas que ya están bajo custodia para la extracción de huellas y material genético.

El círculo de la muerte: Tres crímenes, un mismo imperio

Una de las hipótesis que cobra mayor fuerza apunta a una retaliación directa y a una purga interna o externa por el control del negocio y sus rutas.

“Se teme que se trata de un tipo de retaliación. Primero fue asesinado Juan Sebastián Aguilar, ‘Pedro Pechuga’, que era otra de las personas de confianza de Hernando Sánchez, y ahora el señor Henry Ocampo, su mejor amigo”, señaló una fuente allegada al caso.

Para entender la magnitud de esta cacería sistemática, es clave observar la cronología de los crímenes que han desarticulado a esta cúpula. La sangrienta cadena comenzó en agosto de 2024 cuando Juan Sebastián Aguilar, alias “Pedro Pechuga”, antecesor y hombre de confianza en la organización, fue abatido por un francotirador en Bogotá.

Bajo este mismo y sofisticado modus operandi, el 6 de abril de 2025 fue asesinado en la capital el heredero de Víctor Carranza y exzar de las esmeraldas, Jesús Hernando Sánchez.

Tanto Aguilar como Sánchez vivían en el mismo edificio, en apartamentos contiguos y el asesinato fue ejecutado de la misma manera, desde una montaña.

El eslabón más reciente de esta aparente venganza se registró exactamente un año después, este 8 de abril de 2026, cuando la violencia se trasladó a Envigado con la ejecución mediante sicariato directo de Henry Ocampo Suaza, el mejor amigo de Sánchez y quien según versiones extaoficiales, podría ser testaferro de la red.

Sombras de narcotráfico y fortunas incalculables

La muerte de Ocampo Suaza destapa también su enorme riqueza patrimonial. El hoy occiso figuraba como propietario de múltiples y lujosos bienes inmuebles ubicados en Cartagena, Bogotá, Santa Marta y Puerto López.

Sin embargo, el manto de duda recae sobre el origen de dichos fondos. Su mejor amigo, Hernando Sánchez, era blanco de una gigantesca investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Se le asociaba con el envío de cocaína hacia Europa y Estados Unidos utilizando como fachada la empresa CI Perfect Emerald Ltda., dedicada a la comercialización de gemas.

Además, investigaciones internacionales revelaron en su momento que Sánchez figuraba en una red de lavado de activos y narcotráfico con operaciones a través de empresas fachada establecidas en Mozambique y Dubái.