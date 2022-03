[VIDEO] ¿La extraña? La Liendra se sinceró sobre su exnovia

Aunque el creador de contenido conocido como La Liendra lleva casi un año con su actual pareja, Dani Duke, muchos de los seguidores de este tienen la percepción de que aún quiere a su novia y en cada oportunidad se lo recalcan.

En un video que publicó en sus historias hace algunos días, La Liendra respondió algunas preguntas que le hizo su amigo el cantante urbano Maxiolly y entre esas estaba: ¿Qué es lo qué más extrañas de Luisa?.

La Liendra habló una vez más de su exnovia, Luisa Castro.

Por el gesto que inmediatamente hizo La Liendra, se supo que fue una pregunta incomoda, sin embargo la respondió: «No la extraño ni a ella», pero Maxiolly no estuvo satisfecho con la respuesta y le repitió el interrogante, entonces el creador de contenido le respondió de forma más contundente: «¡Nada! ¡estoy pleno con la mujer que tengo ahorita! no estoy en el pasado, estoy en el presente». Pero el reto no concluyó ahí, pues el cantante urbano insistió con su pregunta. «¡Nada! ¿entonces miento pues?… ¡pero si no extraño nada!», fueron las últimas palabras de La Liendra sobre el tema en cuestión.

Cabe recordar que Luisa Castro también ha estado presuntamente involucrada sentimentalmente con el cantante de genero urbano Reykon.

