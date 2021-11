VIDEO: La Liendra ‘se sacó la espinita’ de varios años con un vecino que «lo humilló»

El influencer Mauricio Gómez, más conocido en el mundo digital como La Liendra, se llevó un par de criticas en las redes luego de publicar en sus historias un video una decisión que para muchos fue considerada como «humillativa».

Esta vez, La Liendra contó la historia de un percance que ocurrió hace algunos años en un negocio de su natal Quindío.

El influencer comenzó contando que la mayor parte de su infancia la pasó jugando videojuegos en La Tebaida, Quindío, donde se alquilan las consolas por determinado tiempo.

Un día dejó caer uno de los contrales, el dueño del negocio le cobró mil pesos que él en el momento no tuvo con que pagar entonces le vetó de por vida la entrada a su local.

«Esta historia me da entre risa, rabia y felicidad (…) En estos días mi hermano me dijo que le prestara para montar su propio local de PlayStation y yo le dije que sí, entonces recordé cuando esta otra persona no me dejó entrar y pensé: “vamos a montarle negocio”. Y por cosas de la vida el local que le salió a mi hermano fue en la misma cuadra de su negocio (Arbey)”, explicó.

También relató que intentó volver tiempo después, siendo ya una figura pública, pero ni por esas fue bienvenido.

Aunque La Liendra ya no habita en este municipio, logró ‘sacarse la espinita’ con aquel sujeto en días recientes, luego de hacerle un préstamo a uno de sus hermanos para que montara su propio negocio de videojuegos.

Con su fama y dinero, el influencer logró montar un negocio al frente del mismo que le vetó la entrada desde pequeño ¿Se le fue la mano? pic.twitter.com/izYGfn1R2J — Nuestro Llano TV (@NuestroLlanoTV1) November 18, 2021

