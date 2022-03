VIDEO: «Si Balvin no te contesta, te contesto yo cabr#$% «: La Liendra le responde a Residente por canción sobre J Balvin

in

Luego de conocerse la polémica canción que escribió el puertorriqueño Residente, y en la cual se refiere al colombiano J Balvin, distintas personalidades han tomado partido, y han manifestado su postura al respecto.

Así fue el caso del creador de contenido Óscar Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, quien decidió acogerse al estilo de Residente y «rapear» algunos versos como respuesta ante la ‘tiradera’ contra el paisa.

“Tente duro que no sabes lo que se te viene”, y agregó “estás escuchando a La Liendra y no a Pipe Bueno. Ahora iniciamos la guerra, tú eres como un hijo de Yina Calderón y Johny Rivera”.

Además, en uno de los versos, le preguntó al artista: “¿Qué tienes contra J Balvin?, ¿Qué es lo que te pasa? ¿Acaso te debe plata? Está bien que no sea de tu agrado, pero no me lo coja a pata”, cantó La Liendra.

Y concluyó: “Estamos en un momento de guerra, no queremos más guerra. Para mí los dos artistas son grandes, ninguno es más que otro, cada quién ha logrado sus cosas y recuerden que esto es humor. (…) Residente sos el mejor tirando, pero cada uno es el mejor en lo de cada uno y nadie llega dónde está por arte de magia”.

Así le cantó La Liendra a Residente

