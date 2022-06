[VIDEO] La Liendra le mostró a sus seguidores su nuevo look

La Liendra sigue disfrutando de su recorrido por Europa en compañía de su pareja Dani Duke y de grandes amigos. Actualmente, se encuentran en Roma donde el pereirano disfrutó mucho su visita al Vaticano, eso sí, solo pues a su novia no la dejaron pasar por la ropa que llevaba puesta.

Durante su recorrido por las calles de Roma, La Liendra encontró a una mujer que realizaba todo tipo de trenzas y se atrevió a probar cómo le quedaban.

También le puede interesar…

Buscan a 'Acuario', este perrito se perdió en Angelópolis, Antioquia https://t.co/uppfiwS6A7 — Minuto30.com (@minuto30com) June 16, 2022

A través de sus historias en Instagram, La Liendra mostró cuando se encontró en plena calle el lugar donde se realizó un cambió de look con que el ahora tiene un estilo de rapero.

«Hey miren, estoy con mi novia por las calles Roma y vi a esta hermosa chica ofreciendo este servicio y me antojé, me quiero hacer las trenzitas porque estoy demasiado peludo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me lucirá o no me lucirá? Como dice mi novia… si no me gusta me lo quito», expresó Mauricio Gómez.

Más adelante, el instagramer mostró el resultado y escribió que lo usará «hasta que me aburra».

Al parecer, el nuevo look no le duró a La Liendra.

Para leer más noticias, clic aquí.