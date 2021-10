VIDEO: «No me enamoro ni por el putas»: ‘La Liendra’ aseguró que no está enamorado de Dani Duke

Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, nuevamente fue centro de polémica luego de unas declaraciones que realizó a través de su cuenta de Instagram sobre su vida personal.

En la red social, el ‘influenciador’ comenzó hablando sobre su exnovia Luisa Castro, y según manifestó, se arrepiente de haberle dicho «te amo» en su canción denominada ‘Mauricio’, tema que lanzó a finales de 2020.

«Era lo que sentía en el momento, ahorita mismo ya no quiero que ella esté ahí. En fin, ustedes me entienden. Si van a hacer una canción, o se van a tatuar, nunca lo hagan para una persona”, aseguró la Liendra.

Entre tanto, Gómez aseguró que le escribió una canción a su novia Dani Duke, pero fue un regalo para ella que no quiso hacer público. Además, confesó que por culpa de la relación que tuvo con Luisa Castro, se volvió «muy frio» y aún no está enamorado de su actual pareja.

“Me gusta mucho Daniela, me gusta demasiado. Yo después de mi última relación, ya no me enamoro ni por el putas, ni tampoco me dejo llevar. Me gusta mucho, me atrae demasiado, pero me cerré mucho el corazoncito”, dijo La Liendra.

Esto dijo La Liendra sobre su novia y su ex

