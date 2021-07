VIDEO: ‘La Liendra’ calificó de ‘mitómana’ a Yina Calderón y hasta habló de ‘Epa Colombia’

A través de la dinámica de preguntas y respuestas, el influencer conocido como ‘La Liendra’, se refirió a algunas personas, entre ellas Yina Calderón, y expresó su opinión sobre ellas.

Una de las preguntas fue acerca del cantante Kevin Roldan, a quien varios usuarios lo relacionaron con su expareja sentimental Luisa Castro.

“Es un ‘pelado’ que me parece muy juicioso en su música. No me llevo ni en la mala ni en la buena con él porque no lo conozco de frente. Nunca hemos tenido un problema. Me parece que si hasta hoy en día hay música de él es porque es juicioso”, aseguró.

Respecto a Yina Calderón, con quien ha tenido marcadas diferencias, el influenciador se sinceró con sus seguidores y manifestó abiertamente lo que siente por ella.

“Es una persona mitómana, que se cree sus mentiras. No le importa manchar el nombre de alguien por su beneficio propio”, aseguró y añadió que no solo debería cambiar de carro y de casa sino también como persona.

Por otro lado, ‘La Liendra’ se refirió también a la empresaria ‘Epa Colombia’, de quien manifestó sentir una profunda admiración por el giro que dio a su vida y cómo ha salido adelante. “Pasar de ‘influencer’ a empresaria (fue) increíble. Mis felicitaciones”, concluyó.

Estas fueron las declaraciones de ‘La Liendra’

‘La Liendra’ se fue de frente con sus opiniones pic.twitter.com/2Qyq4al1Hj — Ana (@PuraCensura) July 10, 2021

