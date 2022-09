[VIDEO] La Liendra reveló la millonada que gana por «trabajar» con las redes sociales

in

Recientemente Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, contó sobre los detalles de los contratos de publicidad que maneja con sus redes sociales y reveló que por una historia de 15 segundos, puede cobrar hasta ocho millones de pesos.

Aunque en un principio el novio de Dani Duke se opuso a contarlo, recientemente a través de una entrevista publicada en YouTube, lo reveló las absurdas cifras que gana trabajando con sus redes sociales.

Lea también:

"Rocko" se perdió en el barrio Conquistadores https://t.co/RR8lYQMD3i — Minuto30.com (@minuto30com) September 22, 2022

La Liendra contó cuantos millones ha recibido en su cuenta

«El nivel más grande de plata que he facturado en mi vida es 8.000 palos. Es el nivel máximo que yo me he facturado, pero eso es un nivel de trabajo increíble», agregó.

A mi si me disculpan, pero la DIAN debe regular si o si a los influenciadores y la Fiscalía tenerles el ojo encima. No es posible que alguien con especialización, maestría y demás ni siquiera alcance el 50% de esas cifras. pic.twitter.com/WmsLgi54pX — Félix Valera (@Felixvalerab) September 21, 2022

Sin embargo, el creador de contenido contó que este tipo de comentarios evita hacerlos a través de las redes sociales, porque hay quienes no lo ven de buena manera, destacando que sus ingresos se complementan con una empresa que posee, lo que hace que se unifiquen los sueldos.

Para leer más noticias, clic aquí.