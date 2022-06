VIDEO. La Liendra se refirió a la supuesta infidelidad de Piqué con Shakira

in

El influencer conocido como La Liendra compartió una reflexión a través de sus estados de Instagram en la que se refirió a la supuesta infidelidad de Piqué con Shakira.

Según el creador de contenido, Gerard Piqué es ejemplo para los hombres.

«Piqué en este momento es el ejemplo para nosotros, los que tenemos una buena mujer, de que no la cag… Yo no culpo a Piqué porque el ser humano puede fallar. Pero tienes una buena mujer, tienes una familia, eres deportista del Barcelona.. no la cag…», expresó el influncer en su cuenta de Instagram.

La noticia de la separación del futbolista Gerard Piqué y la cantante barranquillera Shakira no deja de despertar reacciones, y la La Liendra no dejó pasar la ocasión para opinar sobre la polémica ruptura.

«Piqué es el claro ejemplo de que si tenemos una buena persona en este momento, no la ca…, que luego uno se siente como una m… No seamos Piqué. Si está en algo, párelo y valore”, complementó La Liendra.