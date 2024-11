El furor de la película «La Sociedad de la Nieve» atrapó a «La Liendra» y fue asaltado en su travesía a los Andes.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra se fue de viaje luego de ver la película española nominada al Oscar que cuenta lo vivido de la tragedia uruguaya en los Andes. Desde que partió de Colombia con la bendición de su novia Dani Duke, esperaba que todo saliera bien. Pero las cosas se le complicaron por la travesía y «un guía que lo asaltó en su buena fe. Según cuenta el objetivo era llegar al Valle de las Lágrimas y ver los restos o el sitio donde cayeron los jóvenes uruguayos.

La Liendra listo para la aventura de los Andes

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Liendra (@la_liendraa)

Como no hizo el plan de ruta o excursión, al llegar donde parte la expedición del Valle, La Liendra se quedó sin transporte. Por lo sin un servicio de orientación «cuenta que un guía inicialmente le cobraba $1.000 dólares por llevarlo hasta el lugar. Pensó que era muy caro y desistió del ofrecimiento, buscando otro guía. Con ese esperaba llegar a Malargüe para iniciar desde allí el ascenso «cuadrando un nuevo precio pagándole la mitad de dinero» y lamentablemente se esfumó como Aladino. Con fe en sus historias compartió el detalle de lo sucedido.

El asalto y travesía

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @lareddelosfamosos

Liendra Detenido

Lo que no esperaba es que «otro samaritano» que le ayudó pero al ser requerido para una requisa y papeles por parte de la policía en Argentina, lo cogieron preso porque no revisó que en el aeropuerto inmigración no le puso el sello de entrada. En otra historia narró en detalle a las autoridades lo sucedido y que tenía contemplado cada fecha de la travesía coordinados, esperando cumplirlos para este 26 y 27 de enero sin perder su vuelo de regreso. Seguramente en sus redes contará luego lo vivido en el Valle de las Lágrimas y los detalles de película que lo motivó a viajar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @chismedelbueno7

Lee más noticias del entretenimiento.