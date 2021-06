A través de sus estados de Instagram, el influencer conocido como ‘La Liendra’ contó que tuvo un altercado con unos hombres mientras estaba haciendo la difrutar de una de las atracciones de Dubái.

“Estábamos haciendo una fila y las personas del frente les dio por cogernos de recocha, diciendo que miráramos para bajo y nosotros miramos y se rieron. No pasó nada, nos quedamos callados, pero ya empezaron a burlarse de nosotros y desafiarme», empezó contando el influencer.

«Me vieron con mi gorro y dijeron ‘pues el marica cojámoslo de bobo’, entonces me les paré al frente y les dije que cuál era la risa y me alzaron los hombres y más se reían”, detalló ‘La Liendra’.

Al parecer, el influencer no le entendía a los hombres, quienes le habría puesto la queja al de seguridad. «Ya cuando me vieron bravo les dio por llamar al guardia y poner la queja… No pensaron que el del gorrito de monstruo les iba a decir algo, no pasa nada menos mal, pero sí que maluco fue porque estábamos quietos», expresó ‘La Liendra’.