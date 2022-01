«Tengo una ‘verrugita’ al lado» La Liendra se cortó su miembro y se provocó delicado sangrado

Hace poco el influencer Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, contó un mal rato que pasó cuando se estaba rasurando su miembro masculino ya que al lado de este tiene una verruga que se arrancó con las cuchillas.

En sus historias, a La Liendra le pareció pertinente contar el accidente que le sucedió en el baño y hasta preocupó a sus seguidores.

En el video se escucha decir a La Liendra: «No se si soy imprudente contándoles esto, pero cada vez que me rasuro el muchacho me corto. Y no porque no me sepa rasurar, sino porque tengo una verruguita al lado del pene».

Ahora la publicación tiene más de mil reproducciones y algunos comentarios de todo tipo: «Pues que se preocupe junto con su pareja del origen de esa verruga y en esa zona», «Puro papiloma», «Parce usted debería ir al médico, qué peligro esa verruga.», y muchos más.

La Liendra preocupó a sus seguidores.

